LE PLUS BIZARRE

Anderlecht-Bologne 0-0, 14/10/1964

Deuxième tour de la C1 : Anderlecht bat Bologne 1-0 devant 64.000 personnes au Heysel et perd 2-1 en Italie. Les buts marqués en déplacement ne sont pas encore déterminants et des prolongations et tirs au but n’existent pas encore. Un test match au Camp Nou devant 8.500 spectateurs doit déterminer le vainqueur, mais le match se termine par 0-0. La première tentative du pile ou face de l’arbitre espagnol échoue, puisque la pièce reste debout dans le gazon. Le second essai est le bon : le capitaine Martin Lippens gagne le toss, Anderlecht est qualifié.





LE PLUS BEAU AWAY

Inter Milan-Anderlecht 0-2, 15/04/1970

Battu 0-1 à domicile - selon la légende, les joueurs étaient affaiblis par du poisson contaminé qu’ils avaient reçu au dernier repas -, Anderlecht réalise le miracle au match retour au stade San Siro face à l’Inter Milan qui régnait en Europe. Homme du match : le Néerlandais Pummy Bergholz, qui marque les deux buts. Pourtant, Pummy ne devait pas être du voyage. Il remplaçait en dernière minute Jan Mulder, dont le papa venait de décéder.





LA DERNIERE

