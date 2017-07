"Le vestiaire était un gros problème"

"Mon passage comme T1 a permis à Anderlecht de comprendre beaucoup de choses" , lance Besnik Hasi en ajoutant qu’il est déçu que le déclic ne se soit pas passé lorsqu’il était encore au club.

Cette phrase pointe le changement majeur entre l’ère Hasi et l’ère Weiler : le nettoyage du vestiaire. "Sur le moment, ils ne voyaient pas que le vestiaire était un tel problème, qu’il y avait des soucis d’ego et d’autres problèmes. Puis un mec qui vient de l’étranger est arrivé et a foutu 15 joueurs à la porte." Il confirme qu’Anderlecht était un "chantier" , comme l’a expliqué Weiler. "Il a raison. Des gamins comme Dendoncker ou Tielemans étaient prêts pour la D1 et des gars comme Kljestan ou Dendoncker pouvaient partir pour leur laisser de la place. Mais d’autres jeunes ont été trop vite portés aux nues. Et j’en suis aussi coupable. J’étais trop enthousiaste. Lukebakio réussissait trois dribbles à l’entraînement et je me disais que je devais l’aligner en match." Il en a parlé avec la direction qui n’a pas toujours été dans son sens. "J’ai voulu prêter un joueur en D1 néerlandaise (NdlR : Andy Kawaya à Willem II) et on m’a dit ‘attention qu’il ne…’ Et il est resté sur le banc. Beaucoup de jeunes n’étaient pas prêts. Il était difficile de faire changer les choses. Quand tu es du club, il est plus difficile de se plaindre."

Le règne de Besnik Hasi au Legia Varsovie a été court et marqué par une fin étrange. "Certains joueurs avaient des liens privilégiés avec le président, mais je ne pouvais pas le prouver. Il y avait trop de trucs bizarres. J’ai commis l’erreur de laisser trop de liberté aux gens. Plus jamais ça ! Puis, le président… Il téléphonait à 15 personnes tous les jours. J’ai dû changer de préparateur physique, car il voulait placer un de ses gars qui ne connaissait rien au foot. Il venait de l’athlétisme et tuait les gars à l’échauffement." Cela a aussi marqué la fin de sa collaboration avec Geert Emmerechts, son adjoint. "J’ai poussé le Legia à l’engager, mais quand j’ai été viré, il a décidé de rester. Peut-être avait-il peur pour son contrat. Il a pris une décision, mais pour moi c’est terminé."

Vanden Borre ?

Besnik Hasi a davantage parlé de sa première saison au club que de sa seconde. Ce sont surtout les playoffs qui l’ont marqué. "Nous avons perdu le titre à cause de certains dont je ne voulais plus (NdlR : il parle d’Anthony Vanden Borre mais ne le cite pas) . À Gand et à Bruges, nous perdons sur un corner où il dort. C’est ça l’amour du club ? Laisser ton homme seul ?"

(...)

