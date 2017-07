En prélude à la saison 2017-2018, le président du Sporting d'Anderlecht, Roger Vanden Stock, et le manager général bruxellois, Herman Van Holsbeeck, ont affiché leurs ambitions lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-saison jeudi au stade Constant Vanden Stock. "Le président veut être champion", a fièrement déclaré Roger Vanden Stock.

A peine remis de leurs émotions après avoir conquis un 34e titre de champion de Belgique lors du dernier exercice en date, les deux hommes forts du club bruxellois veulent rapidement remettre le couvert. "Le président veut être champion, le président veut remporter la Coupe de Belgique et le président veut aller le plus loin possible en Ligue des Champions", a déclaré avec emphase Roger Vanden Stock. "Pour notre 54e participation à une compétition européenne, nous voulons consolider notre place au niveau européen et améliorer le ranking belge. Cette saison, notre objectif est d'être champion afin de profiter du statut de 8e pays au ranking européen et ainsi être reversé au sein du pot 1 lors du prochain tirage au sort de la Ligue des Champions", a poursuivi l'homme de 74 ans.

De son côté, Herman Van Holsbeeck s'est montré tout aussi ambitieux. "Notre ambition est la même chaque année. Personnellement, j'aimerais beaucoup passer les poules de la Ligue des Champions", a commenté le manager général du Sporting. "Mais passer l'hiver au chaud en Europa League serait déjà quelque chose de bien. A Anderlecht, le meilleur doit être réalisé lors de chaque saison. C'est ce que l'on tentera de faire une nouvelle fois cette année", a-t-il conclu à ce propos.