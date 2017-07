Pas de Mile Svilar, hier sur le banc d’Anderlecht. Le numéro 2 était Davy Roef, pourtant jugé insuffisant la saison passée par Réné Weiler. Mais maintenant, le coach mauve s’oppose à un départ de Roef !

En effet, Roef était sur le point de signer à l’Excelsior Rotterdam, le nouveau club de Wout Faes. Mais Weiler a donc dit non. En quelques jours, Roef a grimpé de deux places dans la hiérarchie des gardiens. Et vu que le retour de Boeckx n’est pas pour bientôt, Roef pourrait bien définitivement devoir rester. On est curieux de savoir ce qu’il en pense. Roef pensait être prêté pour acquérir du temps de jeu.

Et Svilar ? Sa situation devient de plus en plus compliquée. Même s’il a été un peu malade cette semaine, sa non-sélection ne doit pas avoir réjoui son entourage. Se dirige-t-on vers un départ ? Anderlecht espère que non, mais la tension dans le camp du jeune gardien atteint un niveau fort délicat.