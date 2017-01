Franco Antonucci, milieu offensif de 17 ans, s’est engagé à Monaco qui a dépensé 2,5 millions pour racheter son contrat à l’Ajax. Il s’entraînera avec les U19 sur le Rocher. Le transfert était arrangé depuis la mi-décembre mais l’opération ne pouvait pas être officialisée avant le début du mercato de janvier.

Antonucci, international belge U17, fut longtemps la perle de Neerpede. Repéré à 11 ans alors qu’il jouait à Charleroi, il fut couvé par le centre de formation qui voyait en lui un futur très grand. Les rapports entre le club et l’entourage du joueur sont devenus de plus en plus difficiles jusqu’au divorce à l’été 2015 quand Antonucci a signé un contrat pro à l’Ajax Amsterdam.

Anderlecht avait alors touché un chèque estimé entre 500.000 et 1 million €.

Ce sera beaucoup moins clinquant cette fois pour les dirigeants bruxellois : ils ne récupéreront que des indemnités de formation dans le transfert vers Monaco, soit 40.000€ (4 saisons entre ses 12 et ses 15 ans à 10.000€ la saison). Avant le changement de règlement de la Fifa il y a quelques mois au niveau des indemnités de formation, le Sporting aurait touché 300.000 euros (4x 75.000€).