On a beaucoup parlé d’Henry Onyekuru après son excellent match sur le côté gauche vendredi à Malines mais le Sporting a aussi amené du danger sur l’autre flanc, notamment grâce à un Dennis Appiah métamorphosé par rapport à son début de saison morose. "J’étais meilleur balle au pied, se réjouit-il. J’avais déjà joué à ce poste, avec Caen contre Saint-Etienne. Il faut courir beaucoup mais j’adore ça. On peut aussi beaucoup attaquer et c’est toujours agréable. Un joueur couvre et on est plus à l’aise pour mettre le nez à la fenêtre. Oui j’ai vraiment adoré ce poste."

Tous les Anderlechtois ont semblé avoir bien compris le système en 3-4-3 d’Hein Vanhaezebrouck. "On n’a eu que deux jours d’entraînement avec l’ensemble du groupe mais on est des joueurs intelligents qui connaissent le ballon. On a bien assimilé tout ça. Il faut dire aussi que le coach a bien expliqué avec des vidéos. On a vu pas mal d’images de Gand mais pas seulement. Il y avait aussi des équipes européennes dont le coach apprécie la façon de jouer. Bref, on peut être satisfait mais il y a encore des choses à améliorer. Ce n’est pas normal que l’adversaire revienne à 4-3 comme Malines l’a fait vendredi."