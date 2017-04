Anderlecht s’est senti lésé par l’arbitrage, contre Charleroi. Rappel des faits. Minute 42: Chipciu perd le ballon après un duel avec Diandy, Harbaoui marque. Y avait-il faute de Diandy ? Minute 62: Acheampong s’écroule après une intervention de Martos. Y avait-il penalty ? Et surtout à la 76e: Penneteau touche Teodorczyk sur le crâne lors d’une sortie aérienne. L’arbitre Alexandre Boucaut ne bronche pas.

Hier, nous avons contacté Alexandre Boucaut. Après avoir revu les images, il nous a répondu.

"Je n’ai pas grand-chose à ajouter aux décisions prises. Il y a matière à débat, mais je ne préfère pas m’y mêler. Un autre match m’attend dans trois jours et je vais me concentrer là-dessus."

Au milieu des playoffs de 2013, Alexandre Boucaut n’avait plus pu arbitrer des matches d’Anderlecht. Il avait sifflé deux penalties pour Zulte Waregem et en avait refusé un à Anderlecht (2-1 pour Zulte). Robert Jeurissen, son patron, avait décidé de ne plus lui attribuer des matches du Sporting afin de ne pas mettre de l’huile sur le feu.

Entre-temps, Anderlecht n’est pas vraiment gâté au niveau des penalties. "On siffle facilement des penalties contre nous et il nous en faut beaucoup pour en recevoir un", disait René Weiler, jeudi.

Les statistiques le confirment: avec 6 pénos pour et surtout 10 contre, Anderlecht a un bilan de quatre pénos de plus contre lui que pour lui. C’est une première dans sa récente histoire. Ce n’est que la seconde fois en 20 ans que les arbitres sifflent plus de penalties contre Anderlecht que pour.