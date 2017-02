Si Stéphane Badji ne termine pas la saison à Mouscron, c’est à cause du New York City Football Club (NYCFC).

Au dernier jour du mercato, c’est le club du coach Patrick Vieira qui lui a fait une offre de dernière minute. Vu que le mercato se termine plus tard aux États-Unis, le club a encore le temps pour trouver un accord avec Anderlecht. Un autre ex-joueur d’Anderlecht a reçu une offre du NYCFC, à savoir Vadis Odjidja, actif au Legia Varsovie en Pologne. Vieira a lui-même appelé Vadis. Vincent Kompany, ami des deux hommes, a même tenté de convaincre Vadis. Finalement, le médian belge a dit non. Mais via ces mêmes contacts, Vieira a activé une nouvelle piste, celle de Badji.

Le Sénégalais avait déjà donné sa parole à Mouscron, mais s’est mis à douter. Et finalement, il a accepté la proposition de location du club américain. Badji doit maintenant espérer que l’affaire ne capote pas. Sinon, il n’aura pas d’autre choix que de rester à Anderlecht, où René Weiler ne l’utilisera sans doute plus. À New York City, un club avec un plan sportif intéressant, Badji côtoierait donc Vieira, sénégalais de naissance, comme lui.

Mais il aura aussi deux autres coéquipiers très connus. L’Italien Andrea Pirlo (37 ans) et l’Espagnol David Villa (35 ans) sont les stars de du New York City Football Club, un club avec le même propriétaire émirati que Manchester City.