Avec les nombreux absents (surtout au milieu où Trebel, Kums et Makarenko sont indisponibles!), Belhocine n’aura de toute manière pas vraiment l’embarras du choix. « Ce que je veux pour ces deux matches à Mouscron et contre Beveren, c’est du beau jeu et des points. Les joueurs savent qu’ils sont aussi responsables des résultats. Mais cette semaine, j’ai plutôt axé le travail sur le plaisir, plutôt que de chercher des coupables. »





Karim Belhocine va remettre son costume de T1 pour le déplacement à Mouscron ce samedi (18h). La dernière fois, c’était en mai 2017 avec Courtrai... au Canonnier. Ironie du calendrier. Il ne faut cependant pas s’attendre à un Sporting new look. L’ex-adjoint d’Hein Vanhaezebrouck ne peut pas tout changer en une semaine. « On a bien bossé cette semaine. Il y a eu des sourires, des discussions et de l’envie. C’est le plus important. Je ne vais pas tout changer et tout révolutionner. Je pense que ça ne se sert à rien. Je connais les joueurs et je ferai ce qui me semble le plus juste au moment des choix. »