Plusieurs nouvelles têtes et quelques joueurs qu’on avait plus vus depuis un moment ont profité de la rencontre amicale de ce samedi face au FC Cologne pour reprendre des minutes de jeu, du rythme et lancer leur année 2017.

Issac Kiese Thelin

Au vu des 45 minutes de jeu, Isaac Kiese Thelin ne prendra pas trop de place. Non pas qu’il se soit montré inutile, mais le Suédois est davantage du genre bosseur que buteur en solo.

Il se déplace très bien, réclame des ballons, les remise avec précision. Très discret, il a déjà prouvé qu’il était un profil différent de celui de Teo. Il pourrait même être son complément.

Hannes Delcroix

Le jeune défenseur, seul U21 invité au stage, a participé à la seconde moitié du match. Il était aligné à droite d’Olivier Deschacht dans l’axe de la défense.

Cette position a mis en avant son gros point faible : son incapacité à jouer avec son pied droit. Chaque touche de balle était faite pour remettre le cuir sur son bon pied. Ce qui le rend prévisible. Le reste de sa prestation a été convaincant. Le jeune joueur est bourré de classe, de confiance et de talent.

Olivier Deschacht

