Plus encore que le mercato hivernal, le choix du nouvel entraîneur sera le plus gros examen de début de mandat pour Michaël Verschueren. Il est peu probable qu’il se presse pour décider, d’autant qu’il ne reste que deux matchs (à Mouscron et contre Beveren) avant une trêve de trois grosses semaines.

S’il existe quelques pistes internes (Belhocine, De Roeck chez les U21…), Verschueren devra probablement chercher son bonheur en dehors du club. Il aura alors deux possibilités : débaucher un entraîneur sous contrat ou engager un coach libre.

Quelques entraîneurs sortent du lot en Pro League, comme Mazzù à Charleroi et Brys à Saint-Trond, mais la direction du RSCA osera-t-elle créer du remous dans un autre club du championnat, sachant que Coucke est président de la Pro League ?

Heureusement pour Verschueren, le marché des entraîneurs libres est plutôt intéressant en ce moment et pourrait permettre d’éviter de répondre à la question. On y retrouve deux Belges qui peuvent espérer séduire le Sporting : Frankie Vercauteren, libre depuis le 1er novembre et la fin de son aventure saoudienne, et Marc Wilmots. Selon une source interne, son travail avec les Diables a été très apprécié par Coucke.

À l’étranger, il y a aussi du beau monde. Les Néerlandais Frank de Boer (ex-Crystal Palace) et Peter Bosz (ex-Dortmund) seront certainement des pistes de réflexion, notamment pour leur réussite au sein d’un club que Verschueren aime beaucoup : l’Ajax Amsterdam.

S’il faut oublier les grands noms comme Wenger, Jardim, Zidane, Blanc ou Conte, on peut imaginer qu’un Cocu (ex-Fenerbahçe), un Montella (ex-FC Séville) ou un Schmidt (ex-Wolfsburg) pourraient être intéressés par le défi anderlechtois.

Une chose est certaine : le nom du successeur est, cette fois, bien plus difficile à deviner qu’après le C4 de Weiler…