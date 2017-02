Massimo Bruno veut obtenir un nouveau titre en tant qu’Anderlechtois.

In and out . La saison de Massimo Bruno se résume actuellement à cela. Le jeune ailier belge est titulaire un jour, réserviste le lendemain. Une situation peu favorable, frustrante et parfois compliquée à gérer.

Mais Massimo Bruno n’est pas du style à gueuler ou à faire claquer les portes. Lui, son envie est de regoûter à un titre national avec Anderlecht qui reste sur un bilan de vingt-quatre unités sur trente.

Avez-vous toutefois une explication quant au deux nuls blancs que vous venez de connaître face au Standard et à Lokeren ?

"Il est difficile de saisir ce qui s’est passé. Nous étions dans une très bonne dynamique (NdlR : 22 sur 24) . C’était toujours le cas après le partage face au Standard. Ces moments creux arrivent toujours au cours d’une saison et cela n’a pas entamé notre confiance ou notre méthode de travail."

Il y avait quand même de quoi paniquer. On avait l’impression qu’Anderlecht n’aurait jamais su marquer…

