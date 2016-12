Alexandru Chipciu est le joueur idéal pour René Weiler. Il est d’ailleurs l’un des premiers noms que couche le coach suisse sur sa feuille de match. La DH, le joueur, Thomas Chatelle et Rudi Verkempinck vous expliquent pourquoi.

Sa course

Deux joueurs courent plus que les autres à Anderlecht : Leander Dendoncker et Alexandru Chipciu. Logique pour un médian axial, un peu moins pour un ailier qui peut compter sur Andy Najar dans son dos. "Je ne fais pas attention aux kilomètres parcourus. Il faut plus courir en Belgique qu’en Roumanie, ça, je peux l’affirmer", lance-t-il sans vouloir se mettre en avant. "On me demande parfois si je courrai un jour un marathon. Mais cela ne me motive pas. J’aime juste le football physique et il faut donc courir."

Atteindre un total de 12 kilomètres parcourus par match n’est plus exceptionnel dans un football qui voit certains médians atteindre la barre des 14. "Lui, il atteint très souvent le stade des 12 kilomètres avec de nombreuses répétitions de sprints", analyse Rudi Verkempinck, T2 belge de la sélection roumaine. "En termes de travail effectué, tu vois directement une différence par rapport à d’autres. Ce qui est peut-être le plus impressionnant avec lui, ce sont ses capacités à répéter les efforts sur un match. Il peut enchaîner les sprints sans souci. Il bouge énormément et encore plus maintenant qu’il a quitté la Roumanie et qu’il découvre le championnat belge."

(...)