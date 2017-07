Certains joueurs ont besoin d’un temps d’adaptation en arrivant à Anderlecht. À Anderlecht, on en était convaincu que ce ne serait pas le cas pour Sven Kums. Bien vu de la part du Sporting : Kums s’est d’emblée montré le patron de cette équipe. Peut-on déjà l’appeler le meilleur transfert de l’année ?

On le sait, c’est prématuré, après 90 minutes de jeu. Mais en tout cas, il nous a charmés. Comme cette double action à la 80e : gros effort offensif de 50 mètres, et encore plus gros effort défensif de 40 mètres sur la contre-attaque, suivi par le tacle parfait.

Roberto Martinez n’était pas au Parc Astrid, mais on lui conseille de revoir le match sur son ordinateur…





Une Supercoupe à l’accent parisien

Hanni puis Trebel ont renversé un match très vite mal embarqué pour les Mauves.

Pour le premier match 62 jours après la réception d’Ostende lors de l’ultime journée des playoffs, le Parc Astrid avait des allures de Parc des Princes samedi soir. C’est grâce à ses deux Parisiens que le Sporting s’en est sorti pour s’offrir la 13e Supercoupe de son histoire contre Zulte Waregem.

C’est d’abord Sofiane Hanni, né à Ivry-sur-Seine, à quelques kilomètres de Paris, qui a permis aux Anderlechtois de relever la tête après une première période pleine de doutes.

En chipant astucieusement le ballon des mains fébriles de Bostyn… 14 secondes après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Hanni a tranquillement marqué dans le but vide.

Les supporters, venus en masse pour l’ouverture officieuse de la saison, pouvaient souffler : l’entame de match catastrophique offerte par les champions en titre était oubliée. Et le but de De fauw sur une jolie tête décroisée après moins de 180 secondes de jeu aussi.

Un petit quart d’heure après l’égalisation, c’est l’autre Parisien de l’effectif bruxellois qui s’est illustré : Adrien Trebel, natif de Dreux, dans la grande banlieue de la Ville Lumière. Sur un excellent centre d’Appiah, encore un Français, le rouquin a placé un coup de tête ravageur après une bonne infiltration au cœur de la défense flandrienne. Samedi, c’était le feu d’artifices du 14 juillet au stade Constant Vanden Stock !

Si la victoire est étriquée, elle fait du bien à tout le RSCA après une préparation très light où il avait été difficile de lire dans les cartes de René Weiler. Samedi soir, ses joueurs ont montré qu’ils étaient prêts pour la reprise de la Pro League, vendredi à l’Antwerp.

Outre les très bons Hanni et Trebel, la plus grosse satisfaction est venue de Sven Kums. Assez quelconque lors des rencontres amicales, le milieu de terrain a montré qu’il pouvait rapidement devenir l’un des patrons de ce Sporting. Pour sa première vraie rencontre, le produit de Neerpede sorti avec 11 ans de retard a été très présent à la récupération tout en assurant la distribution.

On notera encore qu’Onyekuru et Gerkens, deux autres nouvelles têtes, ont disputé leurs premières minutes et sont passés tout près de leur premier but : le Nigérian a trouvé la barre d’une belle frappe et, sur le rebond, la tête de l’ancien Trudonnaire a frôlé le poteau.