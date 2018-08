Adrien Trebel ne partira que pour un club plus huppé. Anderlecht peut gagner beaucoup d’argent en revendant son médian mais le club ne le laissera pas si facilement filer.

Pourquoi ? Car il est le joueur qui équilibre toute l’équipe d’Anderlecht.

IL FAIT OFFICE DE GRAND FRÈRE

Avec plus de 270 matches chez les pros à son compteur, il est l’un des joueurs les plus expérimentés du noyau.

Il connaît également la compétition comme personne. Il a déjà joué plus de 60 matches à Anderlecht et plus de 100 au Standard. Une expérience qui fait du bien dans un groupe très jeune qui ne connaît pas spécialement la compétition.

Il a également un rôle spécial auprès des jeunes et des joueurs qui parlent français. La réaction de Thomas Didillon et de Dennis Appiah lors de la victoire face à Mouscron laisse peu planer le doute quant au fait qu’il est devenu un ami pour beaucoup de joueurs.

(...)