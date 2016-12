Derrière Lukasz Teodorczyk, c’est le désert ou presque. Sans son buteur polonais, Anderlecht est bien démuni au poste d’attaquant. Hamdi Harbaoui ? René Weiler ne compte plus dessus et le Tunisien se concentre déjà sur la Can en sachant qu’il n’aura aucun mal à se recaser (Charleroi reste l’option prioritaire). Nathan Kabasele ? Il devrait être prêté pour enfin avoir le temps de jeu que Weiler ne lui donnera pas vu son profil de faux neuf qui n’existe pas dans son système. Jorn Van Camp ? Il est très jeune et doit encore progresser pour être mieux que la doublure de la doublure.

Herman Van Holsbeeck en est bien conscient et a lancé une chasse aux attaquants. Une double chasse même. La première pour dégoter un back-up solide à Teodorczyk en janvier, idéalement un avant capable de tenir un ballon devant mais aussi doté d’une bonne pointe de vitesse afin d’être éventuellement associé au Polonais, si besoin.