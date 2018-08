Anderlecht Trois recrues, trois gars envoyés en tribune. Kristal Abazaj, Luka Adzic et Zakaria Bakkali doivent encore s’adapter au rythme de travail imposé par Hein Vanhaezebrouck qui, plus que jamais, veut des joueurs capables de presser un adversaire durant 90 minutes

Durant la préparation, tous les regards se sont portés sur les nouveaux Balkan boys d’Anderlecht. Si Ognjen Vranjes a rapidement mis tout le monde d’accord à coups de tacles et de duels musclés, Kristal Abazaj et Luka Adzic traînent à trouver leur place dans le groupe.

(...)