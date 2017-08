Dans la vie, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide quand d’autres le voient à moitié plein. Artur, un Bruxellois d’origine albanaise, fait clairement partie de la seconde catégorie. En plein débat sur le possible déménagement du Sporting, il vient d’ouvrir le Legend, une brasserie à la gloire du club située à deux pas du stade Constant Vanden Stock (avenue d’Itterbeek, 85).

Une sacrée preuve d’optimisme ? Non, pas spécialement pour Artur. "Avant d’ouvrir il y a trois semaines, j’ai pris mes renseignements", nous explique-t-il. "On m’a rassuré et j’en suis sûr maintenant : le RSCA ne quittera jamais le stade Constant Vanden Stock ! Ça coûterait bien trop cher de partir. De toute manière, une brasserie comme la mienne manquait dans le coin. C’est très moderne et très propre. Chez moi, les toilettes sont plus propres que les cuisines de certains autres établissements à Anderlecht. Même sans le club de foot, j’aurai du monde."

Artur n’a cependant pas cherché à se démarquer du RSCA : une devanture en mauve et blanc, un grand logo du club au plafond et des tas de photos d’anciennes gloires accrochées au mur. "Je suis un supporter du RSCA et mon fils encore plus. Regardez, il y a des photos de lui avec Tielemans et Dendoncker au mur", explique celui qui a tenu plusieurs restaurants à Bruxelles dans le passé, notamment à Wemmel et à Schuman. "En septembre, je vais essayer de faire venir des joueurs à la brasserie pour une séance de dédicaces. J’aimerais aussi faire venir un jour Besnik Hasi que je connais un peu. Il faut attendre qu’il soit de passage à Bruxelles."

Il y a dix jours, le Legend a subi son premier test lors de la Supercoupe. "On n’avait pas fait de publicité auprès des supporters mais c’était rempli", se félicite Artur. "Ils trouvent l’endroit agréable, avec une jolie terrasse. Je suis certain qu’ils reviendront dimanche pour le match contre Ostende."