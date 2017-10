Il était 18h40, hier soir, quand l’avion privé du PSG a atterri sur la piste d’Abelag. Accompagné par six motards de la police, mais sans hélicoptère - les mesures étaient moins draconiennes que lors de l’arrivée de Manchester United - le car s’est dirigé vers le Stade Vanden Stock, où les joueurs ont tâté la pelouse, sans s’y entraîner.

À 20h10, les joueurs ont atteint The Hotel près de l’avenue Louise, mais ils n’ont pas salué la cinquantaine de fans qui les attendaient.

À ce moment-là, les Anderlechtois avaient déjà quitté Neerpede depuis longtemps. La mauvaise nouvelle pour les supporters, est qu’Uros Spajic a dû quitter l’entraînement. "Il n’a pas bien digéré la séance de la veille", dit Vanhaezebrouck.

La bonne nouvelle est que le coach du Sporting ne va pas changer son système ni son équipe, malgré la taille de l’adversaire. Il va opter pour la même équipe, mais va mettre Sels au but, au lieu de Boeckx. Gerkens reste donc dans l’équipe, et Obradovic reste sur le banc.

Son 3-4-3 reste donc également intact, même si son équipe sera parfois forcée de jouer à cinq derrière. "Certaines équipes jouent même à six derrière contre des grands clubs", dit le coach du Sporting.

L’intention reste la même : avoir le ballon. "J’attends de mes joueurs qu’ils n’aient pas peur de jouer des matchs de ce niveau. Ce sera intéressant de voir qui peut gérer de tels matchs. On va essayer de montrer quelque chose."

Quoi qu’il arrive, les supporters verront du spectacle, même de la part d’Anderlecht. Vanhaezebrouck : "J’étais déçu de leur match contre le Celtic. Avec la qualité qu’il y avait sur le terrain, ils auraient pu faire plus. Le Celtic doutait aussi, mais a reçu le ballon et a pris confiance. Le but, c’est que les joueurs ne soient pas déçus après le match, quel que soit le résultat."

Vanhaezebrouck rêve d’un point. "Pour nous qualifier, il faut prendre quelque chose contre un des deux grands. Je n’abandonne pas."

La composition probable du RSCA: Sels, Dendoncker, Kara, Deschacht, Trebel, Kums, Appiah, Gerkens, Hanni, Onyekuru, Teodorczyk.