Le président du Sporting d'Anderlecht Marc Coucke a annoncé mercredi sur Twitter qu'il prévoyait rencontrer les supporters Mauve et Blanc dans trois semaines. La confrontation concernera les résultats décevants du club en ce début de saison.

"Chers amis du RSCA, merci pour toutes vos réactions (certaines amicales, d'autres un peu moins) après nos récents résultats décevants", a écrit Coucke dans son message. "J'ai essayé d'en lire un maximum afin de pouvoir récolter autant d'informations que possible et tirer des conclusions sur notre beau club et son potentiel.

Le potentiel du club est énorme. Je veux être autant que possible sur la même longueur d'onde que vous et vais tout mettre en oeuvre pour vous faire revivre les années d'or du club. Cela va prendre du temps et tout le monde ne nous l'accordera pas... mais ensemble nous pourrons à nouveau faire briller nos couleurs."

"Mes débuts en tant que président sont plus compliqués que prévu", a poursuivi Coucke. "Par exemple, je dois abandonner trop tôt l'un de nos trois objectifs de la saison (la Coupe) mais ces quelques mois difficiles ne doivent pas nous faire perdre de vue notre objectif commun. Afin de discuter de la situation actuelle et de s'écouter les uns les autres, j'ai le plaisir de vous inviter le 25 octobre à 17h avant le match contre Fenerbahçe au stade Constant Vanden Stock. Tous les présidents des fanclubs sont invités mais aussi 20 fans supplémentaires." Ces derniers pourront s'inscrire par mail, a encore indiqué Coucke avant de conclure par une touche d'optimisme. "J'espère que d'ici-là nous aurons battu plusieurs adversaires à commencer par Zagreb jeudi."

Vanhaezebrouck a rencontré les fans

L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck a rencontré une délégation de supporters d'Anderlecht dans la soirée de mercredi. Selon les "Mauve et Blanc", il s'est agi d'un "entretien constructif" dans lequel les divergences d'opinion ont été clarifiées.

Vanhaezebrouck s'est attiré le courroux des supporters anderlechtois le week-end dernier lors du décevant nul 0-0 contre Saint-Trond. Après avoir remplacé Trebel par Makarenko, légèrement blessé, les supporters ont sifflé dans le stade Vanden Stock.

"Le soir, l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck et une grande partie du Fan Board ont eu un entretien constructif", explique Anderlecht.

"L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck a pris largement le temps d'expliquer en détails la situation sportive. Il a également admis qu'il était allé trop loin dans sa réaction lors du dernier match à domicile. Le coach a indiqué qu'il voulait protéger les joueurs. Les membres du Fan Board présents ont également fait part de leurs commentaires et propositions.

Les supporters et le club partagent d'ailleurs les mêmes ambitions et objectifs. En ce moment, le club et les fans peuvent plus que jamais bénéficier de cette unité.

Le club et les supporters resteront également en contact durant les semaines à venir.

Le président Marc Coucke recevra les présidents des clubs de supporters et de nombreux fans lors d'une réunion qui sera organisée le 25 octobre avant le match contre Fenerbahçe."