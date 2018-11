"Ce que nous avons montré est insuffisant pour ce club", a-t-il dit. "Les supporters méritent mieux que cela. Ne pensons pas encore trop au mercato d'hiver. Tentons de gagner nos derniers matches, à commencer par celui contre Gand. On aurait 30 points, ce qui serait correct en championnat. Mais en tout, ce n'est pas assez du tout", a également déclaré le boss du Sporting.





Avant de conclure: "Je vais analyser en interne et avec des connaisseurs du club ce qu'on doit faire et où on s'est trompé."