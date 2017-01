Il a fait le forcing pour quitter le Standard, allant même jusqu'à "sécher" le stage en Espagne. Adrien Trebel, 25 ans, a obtenu ce qu'il voulait: son transfert.

Mais un véritable coup de théâtre a eu lieu. Selon le compte Twitter officiel du Sporting d'Anderlecht, le Français a signé chez les Mauves ! Pour rappel, il était convoité par Gand, mais à aucun moment le nom du Sporting n'a filtré. C'est donc une surprise totale... Un accord a été trouvé cet après-midi, fait savoir le club par voie de communiqué. "Le transfert a été réalisé dans le respect et la confidentialité de toutes les parties. Bruno Venanzi et Roger Vanden Stock se réjouissent de l'issue de cette négociation", peut-on également lire.

Arrivé au printemps 2014 après être parti (en mauvais termes) de Nantes, le milieu de terrain était vite devenu l'un des patrons du Standard, allant jusqu'à porter le brassard de capitaine. Trebel y aura joué quelque 106 rencontres et aura marqué à dix reprises, sans oublier ses treize passes décisives. On se souvient également qu'en mars dernier, c'était lui qui avait soulevé en premier la Coupe de Belgique, qui avait permis au club liégeois de sauver sa saison.





Pour le Standard, c'est une énorme perte, même si le torchon brûlait entre la direction et le joueur. Surtout quand on sait qu'Ishak Belfodil est plus proche que jamais d'Everton et que les Rouches se battent toujours pour une place en PO1.





Les grandes dates de Trebel au Standard

21 mai 2014: il signe un contrat de quatre ans après avoir claqué la porte du FC Nantes. Gaucher, doué, issu d'un centre de formation renommé et jeune (il a vingt-trois ans à l'époque), il représente un renfort de choix pour Guy Luzon, alors en poste sur le banc du Standard.

23 août 2014: il dispute son premier match sous son nouveau maillot au poste de milieu. Le score : 2-2, contre Westerlo à domicile.

24 septembre 2014: premier but pour le Standard, contre Heist, en Coupe de Belgique.

28 octobre 2015: premier match en tant que capitaine: très vite, il s'impose comme un leader dans le vestiaire et enfile logiquement le brassard en l'absence de Jelle Van Damme. Il en hérite définitivement au départ de ce dernier au Los Angeles Galaxy.

20 mars 2016: il remporte son unique titre avec le Standard, la Coupe de Belgique. En finale, les Liégeois battent le Club de Bruges 2-1.

27 décembre 2016: présent sur la pelouse lors du match face à Saint-Trond, il doit céder son brassard à Alexander Scholz. Auteur d'un superbe but, le Français ne prendra pas la peine de le célébrer, confirmant le malaise naissant entre lui et le Standard.

7 janvier 2017: surprise à l'aéroport d'Eindhoven au moment de s'envoler pour le stage en Espagne. En effet, Adrien Trebel brille par son absence. Le joueur en veut au club d'avoir refusé une offre de Gand, où Hein Vanhaezebrouck souhaite l'enrôler pour le placer dans un rôle à la Kums. À quoi sert il dès lors de partir en stage pour attendre que la direction finalise sa vente avec un club tiers ?", se défendra le joueur dans la DH.