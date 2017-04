Youri Tielemans s’est blessé à la cuisse après un contact avec Baby. C’est lui qui avait commis la faute, et elle lui a d’ailleurs coûté une carte jaune. Quelques minutes plus tard, Youri est sorti en grimaçant. "Il a très mal", dit René Weiler. "On a mis de la glace, mais on ne saura que demain (NdlR : vendredi) quelle est la gravité."