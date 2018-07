Suivez l'entrée en lice des Mauves en championnat en direct commenté.

Les Anderlechtois débutent leur saison par un déplacement à Courtrai. Une rencontre qui sera particulière pour de nombreux joueurs comme Thomas Kaminski ou Ivan Santini, qui ont jadis évolué pour l'autre camp. Les deux coaches, ainsi que d'autres joueurs sont concernés par ces retrouvailles.

Cette rencontre sera aussi l'occasion de voir un Anderlecht pratiquement 100 % new look avec les transferts qui feront leurs débuts en matches officiels, tout comme de nombreux jeunes.

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE

"Il y aura de l’ambiance à Courtrai"

Hein Vanhaezebrouck connaît bien Courtrai. Il y a joué une saison et y a été coach à deux reprises, en tout pendant sept saisons. "Je me méfie d’eux", dit-il. "Courtrai a vraiment un stade et un public qui peut transcender son équipe. Heureusement, il y a encore beaucoup de supporters de Courtrai qui sont en vacances, parce que c’est la fête annuelle ‘Kortrijk Congé’. Mais il y aura de toute façon de l’ambiance."





LES COMPOS:

Courtrai : Kaminski, Lepoint, Hines-Ike, Kagelmacher, D'Haene, Rolland, Van Der Bruggen, Kanu, Chevalier, Ouali, Mboyo

Anderlecht : Didillon, Vranjes, Bornauw, Milic, Saelemaekers, Makarenko, Trebel, Cobbaut, Gerkens, Dimata, Santini

Arbitre : Bram Van Driessche