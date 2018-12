Le Racing Genk s'est imposé 0-1 au Sporting d'Anderlecht dimanche lors de la dix-septième journée de la Jupiler Pro League de football.

Les Limbourgeois, mis sous pression par la victoire du Club de Bruges plus tôt dans la journée face au Standard de Liège (3-0), reprennent quatre points d'avance sur leur dauphin.

Le Sporting d'Anderlecht a mis la pression sur la défense de Genk dès l'entame de la rencontre. Ce sont pourtant les Limbourgeois qui se créèrent la première occasion dangereuse. Ruslan Malinovskyi trouva les poings de Thomas Didillon sur un coup franc puissant (14e). Anderlecht parvenait à faire déjouer les troupes de Philippe Clement, sans toutefois se montrer dangereux dans la surface adverse. Les Bruxellois se procurèrent toutefois l'occasion la plus franche juste avant le repos. Ivan Santini arma en effet une lourde frappe dans le rectangle, repoussée par le gardien limbourgeois Danny Vukovic.

La deuxième période reprit selon le même scénario que la première. Les vingt-deux acteurs manquaient de précision dans les derniers mètres pour apporter véritablement le danger dans la surface adverse.

Le Racing Genk allait pourtant réussir à ouvrir le score à vingt minutes du terme. Sur un centre de Sander Berge, Pozuelo tenta une reprise de volée dont la course se termina au fond des filets de Didillon.

Les Limbourgeois ont ensuite été tout près de doubler la mise à la 79e, mais la volée de Zinho Gano heurta le poteau anderlechtois. Les Bruxellois réagirent et, profitant d'une erreur défensive limbourgeoise, Yari Verschaeren faillit égaliser. Vukovic repoussa toutefois l'envoi du très jeune milieu de terrain local.

Le Racing Genk compte désormais quatre points d'avance sur le Club de Bruges, six sur l'Antwerp et huit sur Anderlecht et Saint-Trond.

La rencontre entre Eupen et Waasland-Beveren (20h) clôturera cette dix-septième journée.





