C'est officiel : Davy Roef portera les couleurs du Deportivo La Coruña jusqu'à la fin de la saison.

Il a passé ses tests médicaux et a ensuite fait quelques déclarations à la presse. « Je suis heureux d'avoir reçu cette opportunité », dit-il. "Je veux évoluer en tant qu'homme et en tant que gardien. Ma position dans la hiérarchie des gardiens ? Je suppose que je ne jouerai pas dès le début, mais c'est à moi de compliquer la vie des deux autres gardiens. L'un a joué au PSV et en Allemagne, l'autre a été international argentin. Ce sont donc des grosses pointures, mais je suis prêt pour le défi."