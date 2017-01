C’est fait ! Dix ans après avoir signé sa carte d’affiliation à Anderlecht, Davy Roef (22 ans) porte un autre maillot, celui du Deportivo La Coruña. Il y est prêté pour six mois, sans option d’achat et a été présenté à la presse après ses tests médicaux à l’Hospital Modelo de la ville galicienne.

Roef était bien préparé pour affronter les médias. "Je connais le Deportivo de sa fabuleuse prestation contre le Milan AC en Ligue des Champions (NdlR : victoire par 4-0 après un 4-1 à l’aller, en 2004) et de ses excellents joueurs comme Makaay et Diego Tristan", dit Roef, qui portera le numéro 25.

Après la partie officielle, il a accepté d’accorder une interview à la DH, sa première depuis qu’il a perdu sa place au Sporting.

Votre signature n’est pas passée inaperçue, ici.

"En effet. Lundi, déjà, lors de mon arrivée à l’aéroport, il y avait une dizaine de photographes. Je ne m’y attendais pas. Et à ma présentation, j’étais entouré par plein de micros et caméras. Même si le Deportivo n’est que 16e, c’est un grand club. Son classement ne correspond pas à sa qualité de jeu. La petite ville portuaire est sympa, le stade de 35.000 places est impressionnant. Aucun club belge n’a ça. Et d’ailleurs, je ne pouvais pas aller vers un autre club belge des playoffs 1."

La question du jour : acceptez-vous le statut de numéro 3 ici ?

"On ne m’a pas dit quel serait mon statut, mais je ne suis pas idiot : au début, je ne jouerai pas. Les deux autres gardiens sont excellents. Tyton a joué au PSV et en Allemagne, Lux a été titulaire en équipe nationale d’Argentin e (NdlR : en 2015) . On m’a dit que je devais tellement travailler que je menacerais leur position. C’est ce que je vais faire."

Mais pourquoi avoir accepté un club où vous ne serez pas titulaire ?

"Parce que j’ai l’impression que je peux évoluer, ici. Aussi bien en tant que gardien avec un nouvel entraîneur des gardiens, qu’en tant qu’homme. Mes parents viendront parfois ici et ma copine va me rejoindre pendant les vacances de Pâques, mais je serai souvent seul. À moi de m’y habituer. Il fallait que je change d’air. Je connais Anderlecht comme ma poche."

Vous avez connu des semaines difficiles, après votre relégation sur le banc, à Qäbälä.

"Oui, ça n’a pas été facile au début. Mais ça fait partie de la vie d’un pro. Quand un entraîneur n’est pas content des prestations d’un de ses joueurs, il a le droit de le mettre sur le banc. Ces derniers temps, j’avais tourné le bouton. Le club l’a d’ailleurs remarqué."

Est-ce que Weiler vous a donné des explications ?

"Avant le match contre Qäbälä, il m’a juste dit que je ne jouerais pas et que ça faisait partie de mon processus d’apprentissage."

Vous avez payé ce 1-0 à Zulte Waregem, un centre-tir de Cordaro qui vous a surpris à cause du vent.

"Oui, mais il y a aussi eu d’autres phases. Moi, j’estime que mes quatre mois en tant que premier gardien n’étaient pas top, mais pas mauvais non plus. Est-ce qu’on pensait que je serais Courtois dès ma première saison ? Ou que j’offrirais d’emblée le titre à Anderlecht ? Restons réalistes…"

Est-ce qu’un retour à Anderlecht est encore possible ?

"C’est ce qui est convenu, mais on ne sait jamais. Ce n’est pas la direction qui m’a mis sur le banc. Je crois qu’elle croit encore en moi. Et Anderlecht reste le club de mon cœur. D’ailleurs, je remercie le Sporting pour cette opportunité."

Entre-temps, Boeckx n’a pas encore commis la moindre erreur.

"C’est vrai. Je suis content pour lui et j’espère que ça dure. Ce n’est pas de sa faute si j’ai perdu ma place. C’est un chouette gars."