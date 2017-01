Pendant que Ruben était dans l’avion entre Madrid et Bruxelles, Davy Roef atterrissait à l’aéroport de La Corogne. Accompagné par son agent Evert Maesschalk et par son papa, il a été accueilli par un représentant du club.

Puis, il a fait une visite du stade Riazor (35.000 places) et y a pris des photos. Le rendez-vous avec la direction du club pour finaliser l’accord n’était prévu qu’hier soir. Au moment du bouclage de cette édition, Roef n’avait pas encore signé. En principe, cela doit être le cas ce mardi, après ses tests médicaux.

Pour rappel : Roef sera 3e gardien, derrière les anciens Tyton (30 ans) et Lux (34 ans). Sauf surprise, il ne jouera donc pas de matches en équipe A. Mais selon son entourage, cela lui fera du bien de changer d’air et de ne plus être confronté tous les jours au fait que Boeckx l’ait dépassé dans la hiérarchie. Qui plus est, il devra se débrouiller seul, alors qu’il a toujours été gâté par ses parents.

Roef sera le premier Belge de l’histoire du Depor. Le club est 16e au classement et est donc en crise.