Anderlecht La star de City a assisté aux 70 premières minutes du match au Parc Astrid.

L’invité vedette de la soirée était Kevin De Bruyne, assis dans la tribune officielle entre Patrick De Koster et le frère jumeau de De Koster. Avant le match et pendant la mi-temps, il a posé en photo avec des dizaines de (jeunes) supporters surpris.

Non, que les supporters d’Anderlecht ne se mettent pas à rêver : Alexandre Van Damme ne va pas casser sa tirelire pour faire un transfert de 150 millions. "J’ai un vol à 21h20 vers Manchester et je n’avais rien d’autre à faire entre-temps", nous glissait De Bruyne à la mi-temps. S’il s’était amusé pendant les 45 premières minutes ? Son petit sourire en disait long sur ce qu’il en pensait.

Après 70 minutes de jeu, De Bruyne a quitté le stade, afin d’être à temps à l’aéroport de Zaventem. La semaine prochaine, Manchester City commence son championnat à Brighton. "La préparation s’est très bien déroulée et le club a fait les transferts qu’il voulait, mais attendons le début de championnat avant de dire si on est vraiment plus forts", dit De Bruyne.