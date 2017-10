Nouveau coach, nouvelle approche et un Leander Dendoncker retrouvé. La rencontre face à Malines a vu le médian, transformé en défenseur pour l’occasion, reprendre du poil de la bête.

À l’image de son équipe, il a su lier gros impact physique et construction du jeu.

L’arrivée du nouveau coach, Hein Vanhaezebrouck, semble avoir changé beaucoup de choses et on a déjà retrouvé le style anderlechtois…

"C’est toujours difficile de venir gagner à Malines. En première mi-temps, on a bien joué, on a eu des moments de beau jeu. En deuxième mi-temps on les a laissés revenir dans le match, on a trop reculé. On n’a plus gagné les duels comme avant. Il faudra bosser là-dessus. Nous aurions dû tenter de marquer le 5 et le 6e au lieu d’arrêter de jouer. On pouvait faire 1-5 mais on leur a donné de l’espoir. On devait attaquer."

Il faudra construire sur base de la première période ?

"J’espère qu’on continuera comme en première mi-temps. On veut avoir beaucoup le ballon et c’est ce que tout le monde veut voir. Par moments, on a montré qu’on savait jouer au foot."

Sentez-vous un renouveau chez certains ?

"Il y a une nouvelle dynamique. Tout le monde veut se montrer, c’est toujours comme ça avec un nouveau coach."

Vous vous êtes rapidement adaptés à Hein Vanhaezebrouck…

"Le coach a essayé de nous expliquer ce qu’il attendait de nous. Il a beaucoup parlé, insisté sur certaines choses et nous avons essayé de faire ce qu’il a demandé."

Nous avons l’impression de revoir le plaisir de jouer…

"Si tu sens que la balle tourne bien, que tu joues au ballon et que ton football est positif, c’est plaisant. On ose plus mais il ne faut pas être nonchalant. Nous devons être plus adultes dans certaines situations. Notamment au moment de tuer le match."

Vous avez été placé dans le trio défensif. Cela vous convient-il ?

"Je fais ce qu’on me dit. L’entraîneur a insisté sur l’importance des duels et m’a dit d’oser construire. Il a réclamé de tout le monde de relancer proprement depuis la défense."