Dix points sur douze possibles, quatorze buts marqués et un seul encaissé : le RSCA reste sur une bonne série en championnat. Même si c’était moins brillant dans les Coupes (élimination à Charleroi en Coupe de Belgique et défaite contre Saint-Étienne en Ligue Europa), le sourire est revenu chez des joueurs qui semblaient déprimés il y a un mois, au lendemain de la défaite à Waregem.

Ce jeudi soir, le Sporting se présentera même en (léger) favori à Gand, vu la petite forme des Buffalos. "Attention, Gand reste une très bonne équipe, surtout à domicile", prévient Leander Dendoncker. "Chez nous à l’aller, les Gantois avaient été très bons (NdlR : un 2-2 assez flatteur pour les Mauves). Cela dit, on a progressé depuis, surtout ces dernières semaines."

Cette forme s’explique facilement pour Dendoncker. "On a serré les boulons derrière et on n’encaisse presque plus. C’est la base et cela nous donne confiance. Si on marque, on aura de très bonnes chances de gagner. Il y avait beaucoup de nouveaux, mais on commence à bien se connaître. On forme un vrai groupe."

L’ambiance dans le vestiaire est d’ailleurs très bonne, selon Dendoncker. "Le groupe est plus jeune et on s’amuse bien. On a créé un groupe avec tous les joueurs sur Whatsapp. On se fait beaucoup de blagues et on rigole bien, surtout après les matches. Cela aide aussi à la cohésion de l’équipe sur le terrain."

Juste avant la petite trêve ("qui fera surtout du bien mentalement"), les Anderlechtois auront deux déplacements compliqués, à Gand puis à Charleroi. "Ce sera l’occasion de montrer notre bonne forme. On serait content avec un 4 sur 6, mais on va viser le 6 sur 6", annonce Dendoncker. "Ce serait bien de faire un autre gros résultat en déplacement après nos victoires à Genk et au Standard."

Auteur de son premier doublé chez les pros dimanche contre Eupen, Leander Dendoncker aimerait continuer sur sa lancée. "Je sais que je dois améliorer mes statistiques. J’ai revu mes deux buts et j’aurais pu mieux tirer sur le second, même si c’est rentré quand même. Est-ce que je tire encore plus fort que Baseggio comme il l’a déclaré dans la DH ? Je ne sais pas, lui a quand même fait éclater un ballon un jour", rigole celui qui a assuré qu’il resterait jusqu’à la fin de la saison même en cas de super offre en janvier. "Et au mercato estival, on verra", a-t-il ajouté dans un sourire.