Du boulot mais aussi un savon. En rentrant de Suisse où il a dit adieu à son père, René Weiler a débriefé le match à Lokeren. "Il n'était pas content. On n'avait pas mis assez de monde dans les 16 mètres et on ne pouvait donc pas être dangereux. Teo ne peut pas tout faire tout seul. Surtout quand on met 10 centres dans la tribune..."



L'absence de l'entraîneur principal est aussi peut-être une raison à cette contre-performance. "C'était bizarre de ne pas l'entendre et d'avoir les autres personnes du staff qui le remplaçaient. Ça change quelque chose pour les joueurs. On a maintenant à cœur de se rattraper contre Zulte. On a toujours confiance en nous malgré deux matches de suite sans marquer."





Les Anderlechtois auront eu 9 jours pour préparer la venue de Zulte Waregem au Parc Astrid ce dimanche après-midi. "On a pu bien travailler après un week-end de libre", explique Dendoncker.