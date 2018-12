Le match de jeudi a été rapidement oublié dans le vestiaire anderlechtois. Depuis deux jours, tous les regards sont effectivement posés sur Genk qui arrive avec le statut de leader, voire de favori, au stade Constant Vanden Stock.

"Ce dimanche, il ne faudra pas se louper. On va bien préparer ce match. C’est une rencontre au sommet. On doit gagner", martèle Albert Sambi Lokonga.

Pour battre Genk, même si les Limbourgeois sont un peu à la peine ces dernières semaines et se sont déplacés en Suède jeudi, il faudra sortir le grand jeu et ne pas répéter les erreurs des semaines passées.

"Il faudra hausser le niveau de jeu", affirme Dennis Appiah. "Genk est d’un autre calibre que Trnava. On a perdu là-bas en première partie de saison. On est à la maison et on doit se rapprocher au classement."

Ils veulent donc l’emporter pour frapper un grand coup. Sauf qu’à l’aller, Genk avait été largement au-dessus.

"Genk ne me fait pas peur pour autant", poursuit le latéral droit. "C’est une équipe qui est arrivée à maturité après avoir passé trois ans ensemble. Elle produit un beau football, mais c’est pour ce genre de match qu’on joue au foot. On les attend avec impatience."

Albert Sambi Lokonga n’est monté au jeu qu’à la 81e minute du match de jeudi.

Le jeune joueur a été mis au repos par Hein Vanhaezebrouck pour jouer ce dimanche. Il pourrait d’ailleurs ne pas être le seul jeune à être dans le onze de départ.

"On se connaît bien entre jeunes", explique le médian. "On s’entend très bien et on joue bien ensemble. Mais on devra de toute façon élever notre niveau de jeu. Sinon, on ne fera pas grand-chose contre Genk."