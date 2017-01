Il devait être absent six semaines, au grand maximum. Il sera resté quatre mois sans jouer. Dennis Appiah a connu des débuts compliqués à Anderlecht, mais le Français est enfin de retour. "J’ai pris un coup lors du match à Prague en août", explique-t-il. "J’ai eu mal, mais je pensais que ce n’était rien de grave. Un peu de ma faute, on n’a donc pas fait d’examen car je pensais vite rejouer. Une semaine plus tard, je souffrais toujours et des radios ont révélé une fissure dans le péroné. Normalement, j’en avais pour six semaines mais cela ne guérissait pas bien. Après avoir demandé plusieurs avis, j’ai accepté l’opération. J’ai une plaque de métal au niveau du péroné, mais cela ne me gêne pas. On aurait pu mieux gérer cette blessure, mais c’est toujours facile à dire après coup."

Une galère et des mois perdus qui n’ont en rien enlevé la bonne humeur de l’arrière droit acheté à Caen pour trois millions l’été dernier. Andy Najar, revenu quelques semaines plus tôt, s’est pourtant installé au poste d’arrière droit. "Andy est très fort, mais on peut aussi jouer tous les deux en même temps. À l’entraînement, le coach nous essaie à gauche aussi. Je ne sais pas comment ça se passe pour Andy mais moi, cela ne me pose aucun souci."

Il faut dire qu’Appiah a passé une bonne partie de sa carrière à jouer sur son moins bon pied. "J’ai disputé mon premier match pro avec Monaco comme arrière gauche. Puis j’ai passé une demi-saison à cette position à Caen. Même si je dois améliorer mon centre, on peut me mettre à gauche aussi. Mais bon, il y a également Ivan (Obradovic) qui est super fort."

Si René Weiler tente de trouver des solutions pour aligner Appiah et Najar en même temps, c’est la preuve de leur excellente forme. "Franchement, je suis surpris de mon niveau. Je pensais être à la rue pendant ce stage, mais tout se passe bien. J’étais déjà l’un des meilleurs lors des tests physiques avant de partir. Il faut dire que j’ai beaucoup bossé pendant ma rééducation."

Un travail qui n’a pas échappé à l’entraîneur suisse. "Je sais que vous le trouvez sévère, mais je trouve Weiler tout simplement juste. Il a une ligne de conduite et s’y tient. Soit tu marches avec lui, soit tu vas voir ailleurs. À Caen, Garande était comme ça aussi; il était même moins souple que Weiler. (rires) Notre coach est en tout cas très différent de Claudio Ranieri que j’ai eu à Monaco. Hors des entraînements, Weiler est discret et bosse avec son staff. Ranieri, lui, restait pour rigoler avec nous. Je le chambrais tout le temps avec ses fautes de français. Quand il disait une phrase compliquée, il me regardait pour voir s’il n’avait pas fait trop d’erreurs. On se marrait bien. Je l’ai revu cet été et j’ai pu le féliciter pour son titre avec Leicester."