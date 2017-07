Ce weekend, les choses (plus) sérieuses commencent pour Anderlecht, avec la Supercoupe contre Zulte Waregem.

Des titulaires, seul Tielemans est parti. Plusieurs autres joueurs ont été cités à gauche et à droite, mais ils ne sont pas partis. Dennis Appiah en est un exemple. À la mi-juin, son nom circulait même à Marseille et à Monaco. "Je n'ai pas été contacté personnellement", dit Appiah.

"Il y a peut-être eu des choses, mais on ne m'en a pas parlé. J'ai lu le même article que vous, des potes me l'ont envoyé plein de fois. (Rires) Mon projet a toujours été de faire une année ici et de jouer la Ligue des Champions dans ma seconde année. C'est ce qui va se passer."

Anderlecht a pourtant tout fait pour transférer l'arrière droit Mata de Charleroi. Appiah : "On n'a pas demandé mon avis, mais le club cherchait sans doute à avoir deux joueurs à chaque poste et donc à se renforcer. Il est vrai qu'il y avait déjà Najar, mais cela aurait été le moyen de le faire monter d'un cran, vu qu'il n'est pas arrière droit à la base. C'est surtout dommage pour Mata que le transfert ne se soit pas fait. Je crois que nous, nous sommes assez armés pour faire une bonne saison sans lui."