Kara Mbodji pourra-t-il encore aider Anderlecht dans ces playoffs ? Le défenseur sénégalais a bon espoir. "Je vais beaucoup mieux", nous confie-t-il. "Je m’entraîne trois fois par jour. Si tout va bien, je pense pouvoir retrouver le terrain dans le courant de cette semaine."

Absent depuis le 17 décembre et opéré du genou à Barcelone, Kara s’est fixé un objectif : "Si tout se passe bien, j’espère rejouer dans 3 semaines." Ce qui lui permettrait d’être présent pour le Topper à Bruges le 6 mai.

Le Topper de dimanche au Parc Astrid, il l’a suivi depuis le bord du terrain. "Je ne vais pas en tribune, je suis beaucoup trop nerveux pour rester assis. Je me mets à la sortie du tunnel, près du banc. C’est difficile quand tu es là et que tu ne peux pas aider l’équipe. En fait, je suis bien plus calme quand je suis sur le terrain."

Kara était charmé par la prestation de ses équipiers contre Bruges. "Ils se sont tués pour aller chercher la victoire. Les playoffs sont chauds cette année; c’est encore jouable pour le titre. Mais il ne faut pas s’enflammer non plus. Mercredi, ce sera très difficile au Standard. La récupération jouera un rôle important après un match aussi intense."

Le Sénégalais espère donc aider le Sporting pour le 2e tour de ces playoffs avant d’aller à la Coupe du Monde. "Le plus important, c’est la santé. Je pense en priorité à moi et à Anderlecht. Après, on verra pour la Russie. Je suis en contact régulier avec le sélectionneur. Il me connaît bien et il a confiance en moi. Il sait que je serai honnête sur mon état physique au moment voulu."

Najar de retour 218 jours après ?

Même si Hein Vanhaezebrouck n’a pas voulu le confirmer officiellement, Andy Najar devrait être dans le groupe qui fera le voyage à Sclessin. Le Hondurien s’entraîne sans aucun problème avec le groupe depuis une semaine. Il est même possible qu’il reçoive du temps de jeu. Sa dernière apparition avec l’équipe première remonte au 12 septembre, soit 218 jours, sur la pelouse du Bayern Munich.

Uros Spajic et Henry Onyekuru ne sont, par contre, pas encore prêts. Le défenseur espère rejouer ce week-end à Genk tandis que l’attaquant n’est même pas certain d’être encore utilisé cette saison, selon Vanhaezebrouck. "Il ne s’est entraîné qu’une fois avec nous, en partie seulement. Il faudra voir comment il réagira aux duels."