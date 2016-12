Olivier Deschacht ne figurait pas encore dans la sélection de 18 joueurs pour le match à La Gantoise. Mais en interne, le club essaie d’obtenir une réconciliation entre René Weiler et Olivier Deschacht. S’il n’y parvient pas, un club est très intéressé par le vétéran du Sporting, à savoir Zulte Waregem.

Est-ce que Deschacht terminera sa carrière ailleurs qu’à Anderlecht, après avoir passé 15 saisons et demie dans le noyau A du Sporting ? Il s’agirait d’un choc pour le joueur, qui porte Anderlecht dans son cœur.

Alors qu’une réconciliation entre l’entraîneur René Weiler et Deschacht semblait impossible la semaine passée, les choses ont évolué dans le bon sens pour Oli. Plusieurs membres de la direction - surtout Roger Vanden Stock qui a toujours eu la plus grande estime pour son défenseur - ont essayé de recoller les morceaux. Plusieurs entretiens constructifs ont eu lieu. Deschacht a juré qu’il n’est pas la taupe du vestiaire.

Lundi et mardi , Deschacht a pu se ré-entraîner avec le noyau A, et il n’a pas dû jouer en U21 comme vendredi passé. Mercredi, il a travaillé en salle avec Hamdi Harbaoui, parce que Weiler a toujours l’habitude de s’entraîner la veille du match avec ses 18 joueurs sélectionnés.

Entre-temps, un club aimerait profiter de la situation : Zulte Waregem. C’est un secret de polichinelle que Francky Dury a toujours apprécié Deschacht. Deuxième au classement actuel, Zulte veut se renforcer en défense, où Dury n’a que des droitiers (Baudry, Derijck et Marrone). Deschacht devrait être une priorité pendant le prochain mercato. Avec lui, Zulte tenterait de remporter son premier titre. Malgré ses 35 ans, Zulte lui offrirait un contrat de 2,5 ans.

Seulement, une guerre froide règne entre Anderlecht et Zulte Waregem. Herman Van Holsbeeck ne veut plus faire de cadeaux à Zulte, et il est donc improbable que Deschacht puisse partir gratuitement en janvier. Affaire à suivre…