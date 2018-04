Après avoir déjà réalisé deux transferts pour le mercato estival (Makarenko et Abazaj), Luc Devroe aimerait finaliser rapidement un autre dossier : Elias Cobbaut (20 ans).

Tout ne sera pas simple car le back gauche de Malines suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont les très concrets Genk et Genoa. Un second club italien dont on ne connaît pas encore le nom serait également sur la balle.

Le directeur sportif du RSCA aimerait avoir la main dans ce dossier et a demandé un rendez-vous à Malines dans les prochains jours pour discuter de Cobbaut. La direction du KaVé aimerait récupérer une somme de 2,5 millions pour son jeune talent. Même si le club n’était pas descendu en D1B, il aurait été très compliqué de le conserver une saison de plus.