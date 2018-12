Ivan Santini est sûr de jouer. "Il est suspendu contre le Cercle", sourit Hein Vanhaezebrouck. "Il pourra donc se reposer ce week-end."

Santini : "C’est un match que je veux absolument jouer. À partir du moment du tirage, j’avais ce match en tête. Je sais qu’il n’y a plus d’enjeu, mais je veux absolument gagner cette partie."

Santini a déjà battu le Dinamo quand il jouait à domicile avec le NK Zadar. Mais dans le Stade Maksimir, il n’a jamais gagné. "J’ai déjà marqué", dit-il. En effet, il avait converti un penalty contre le… Lokomotiva Zagreb, en 2010, dans un stade vide.

Ce soir , l’ambiance sera chaude. "Très chaude", confirme Santini. "Vous verrez bien. Je n’aurai pas beaucoup d’amis dans le stade. Maximum six ou sept. Peu importe si les autres vont me siffler ou pas. Je resterai dans mon match. Je serai très motivé pour gagner. Je me sens mal à cause de la défaite au match aller. En plus, j’avais joué ce match en étant blessé."

Suivez la rencontre en live commenté dès 21h :