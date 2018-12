Verschueren est toujours à la recherche de son directeur technique.

"On arrive dans la dernière phase de mes négociations avec les candidats", dit-il. "Il n’y a que deux candidats encore en course. Ils ont un job pour le moment. Je ne peux donc pas dévoiler leur identité. Je vais peut-être communiquer quelque chose vendredi, mais il est possible que ce soit dans une semaine ou en janvier. Le plus important est de trouver la personne au profil idéal." Les transferts ne seront pas encore faits par le nouveau directeur technique. "Il doit d’abord s’intégrer dans le club et préparer le mercato d’été. Mais, s’il a un joueur intéressant dans son réseau, on ne dira évidemment pas non."