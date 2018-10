Depuis le rachat du RSC Anderlecht par Marc Coucke, l'investisseur n'a cessé de remodeler le club à sa façon. Le but ? Obtenir le plus de rentrées commerciales en tous genres. Cela semble porter ses fruits puisque dans un communiqué le club le plus titré de Belgique affirme avoir signé 18 nouveaux partenaires commerciaux ces derniers mois. "Nos équipes commerciales ont repensé les formules et services B2B grâce au soutien et à la créativité de plusieurs partenaires que nous remercions de tout cœur.Ces initiatives ont porté leurs fruits.(...) Une grande majorité des partenaires de longue date a également renouvelé les accords avec le RSCA. Pas moins de 18 nouvelles sociétés, qui jouent toutes un rôle important au sein de l’économie bruxelloise et belge, se sont jumelées au Sporting", peut-on lire.

En tout, pas moins de 32 partenaires commerciaux sont liés avec le Sporting.