"Un transfert incompréhensible", "Anderlecht achète un joueur qui ne jouera jamais" ou même "Le nouveau Paul Taylor".

On a lu beaucoup de choses, souvent négatives, sur Dylan Lambrecth depuis l’annonce officielle de son arrivée au Sporting le 10 janvier dernier. Que peut apporter un attaquant de 24 ans qui évolue en 4e division à un club qui lutte chaque année pour le titre en Pro League ? On s’est aussi posé la question et on a décidé d’aller directement demander au principal intéressé. On l’a retrouvé mardi en début d’après-midi, juste après l’entraînement de Roulers, club où il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Alors Dylan, que pourrez-vous apporter à Anderlecht ?

"Si Anderlecht est venu me chercher, c’est que j’ai les qualités. Pour le reste, je me moque des commentaires. Il y a des gens qui critiquent un génie comme Zlatan Ibrahimovic, il est donc clair qu’un gars comme moi ne va pas y échapper. (rires) Je sais que j’ai encore des trucs à apprendre, mais je sais aussi que j’aurai ma chance durant la préparation estivale au Sporting. Les dirigeants m’ont demandé d’être prêt; je peux vous assurer que je donnerai tout."

Avez-vous déjà rencontré René Weiler ?

