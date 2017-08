Et si le transfert le plus surprenant de l’été au Sporting était un quinqua grisonnant ? En engageant Emilio Ferrera (50 ans) comme superviseur des entraîneurs des jeunes, le RSCA a étonné tout le monde. À commencer par le principal intéressé. "C’était une surprise pour moi aussi", reconnaît l’ancien entraîneur, entre autres, du FC Bruges et de Genk en s’installant dans la salle d’interview à Neerpede avant d’aller s’occuper de l’entraînement des U21.

On ne vous attendait pas ici.

"Je ne m’attendais pas à ça non plus (sourire) . Je m’étais en revanche préparé à tout ce qui se faisait chez les jeunes. Mes deux fils (NdlR : Luca, 12 ans, déjà actif au RSCA et Alexis, 20 ans, qui a rejoint le RSCA cet été) jouent et je m’intéressais à l’entraînement des jeunes. Pas forcément à Anderlecht mais en général. Je me suis beaucoup documenté et j’avais déjà commencé à m’occuper des jeunes quand j’étais entraîneur principal à Louvain l’année dernière. Ce fut une expérience courte mais très utile."

Comment êtes-vous entré en contact avec Anderlecht ?

"Le hasard. Mon agent a vu Herman Van Holsbeeck de manière fortuite. Il lui a parlé de mon intérêt pour les jeunes et c’est comme ça que ça a commencé. J’étais justement en train de préparer toute une série d’observations sur l’encadrement des jeunes qui sont arrivés au bon moment dans le club."

René Weiler estime que les jeunes doivent être mieux préparés au foot professionnel.

(...)