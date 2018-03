Et si Anderlecht devenait la surprise des playoffs ? Hans Vanaken tient compte d’un come-back du Sporting, Brecht Dejaegere estime que le Sporting a plus de talent que Bruges. Et qu’en pense-t-on à Neerpede, qui a été secoué tout au long de la saison ?

C’est Matz Sels, prêté par Newcastle et depuis le début de cette année quasi irréprochable, qui prend la parole. “Si nous dépassons Bruges, le titre sera mérité”, dit le numéro 3 (ou 4) de l’équipe nationale.