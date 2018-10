Un match piège attend les Anderlechtois à Eupen. La bande à Claude Makelele entend bien jouer un mauvais tour au Sporting, qui se remet d'une petite désillusion européenne.





Mulumba et Milicevic, qui avaient quelques pépins physiques en semaine, sont bel et bien dans la sélection. Pollet et Yagan ne sont pas repris. A. Diallo et Pouraliganji sont out.





Du côté des Bruxellois, Dimata devrait être retapé et pourrait donc débuter la rencontre. Saelemaekers est toujours suspendu. Cobbaut et Morioka sont encore à l'infirmerie.





Eupen est plus mauvaise équipe de Jupiler Pro League à domicile. Ils ne comptabilisent que 3 points sur 15. En déplacement, Anderlecht en a engrangé 9 en 5 sorties.





Les compos:





Eupen:













Anderlecht: