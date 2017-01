Après avoir mûrement réfléchi, Anthony Vanden Borre (29 ans) a décidé d'arrêter sa carrière. Il estime que le corps et la tête ne suivent plus après treize années de carrière professionnelle. Il annoncera officiellement cette décision dans les prochains jours.

Par honnêteté pour Montpellier, le club où il était prêté depuis le début de la saison par Anderlecht, il n'a pas attendu la fin de la saison, permettant ainsi au club français d'économiser un salaire et de lui chercher un remplaçant.

Diable à 29 reprises (1 but), il aura porté le maillot de sept clubs professionnels en Belgique (Anderlecht et Genk), en Italie (Fiorentina et Genoa), en Angleterre (Portsmouth) et en France donc avec Montpellier qui restera son dernier.

