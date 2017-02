Ce sera sans Kara, Appiah et plusieurs titulaires habituels ce jeudi soir en Ligue Europa.

On ne change pas une équipe qui gagne, sauf quand on pense plus au championnat qu'à la Ligue Europa. René Weiler va donc modifier son onze de base ce jeudi malgré le beau succès contre Zulte Waregem dimanche passé. "Oui, je vais changer l'équipe mais je ne vais vous dire tous mes changements", a-t-il précisé avec le sourire en conférence de presse.

Légèrement touchés, Kara et Appiah n'étaient pas à l'entraînement matinal à Neerpede et ne seront pas dans le noyau ce jeudi ("mais devraient être prêts pour Ostende dimanche", a précisé Weiler). Najar est par contre rétabli et devrait jouer au poste d'arrière droit. Des garçons comme Spajic, Acheampong, Stanciu et Kiese Thelin pourraient recevoir du temps de jeu. Il est également possible que Ruben, la doublure de Boeckx, soit aligné dans le but.

René Weiler a tout de même tenu à préciser qu'Anderlecht voulait se qualifier contre le Zenit malgré les changements annoncés. "J'ai un bon noyau et je peux le faire tourner. On va tout donner pour battre cette grosse équipe du Zenit."