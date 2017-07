Le RSC Anderlecht a présenté ses joueurs pour la saison 2017/2018 aux supporters à l'occasion du Fan Day organisé dimanche au stade Constant Vanden Stock.

Une absence a été remarquée, celle du défenseur sénégalais Kara Mbodj, l'un des Anderlechtois les plus convoités durant ce mercato. Kara, 27 ans, a été annoncé lors de la présentation des joueurs, mais, selon Anderlecht, était absent "en raison d'une maladie". Le défenseur central n'a pas pris part à la séance de dédicaces. Coïncidence ou non, le manager Herman Van Holsbeeck n'était pas non plus présent lors de la traditionnelle journée portes ouvertes.

Le champion de Belgique a présenté 23 joueurs dont les nouveaux venus Matz Sels, Sven Kums, Pieter Gerkens, Henry Onyekuru et Sylvere Ganvoula.