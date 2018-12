C’était la cible de Michael Verschueren: un homme qui a connu de grands clubs européens et qui, en plus, a travaillé avec son papa à Anderlecht quand il était joueur. Outre ses trois saisons passés au RSCA dans les années 80, Frank Arnesen a aussi un passé de dirigeant/chef scout à Chelsea et Tottenham. « Il représente une vraie valeur ajoutée pour notre club », se félicite Verschueren.Ces dernières années, Arnesen travaillait au PSV et il a passé les dernières semaines à se libérer de ses obligations pour relever le défi anderlechtois. « J’espère écrire une belle histoire ici. »Arnesen débutera officiellement son travail le 3 janvier.