Frank Boeckx savait depuis des semaines qu’un nouveau gardien allait débarquer. Il a vu défiler quelques grands noms dans les journaux, mais se retrouve finalement en concurrence avec Ruben, numéro 3 à La Corogne depuis le début de la saison. Une preuve de plus que l’ex-numéro 3 du RSCA a pris une nouvelle dimension depuis sa prise de pouvoir en novembre dernier (8 matches joués, 7 victoires, 1 nul et aucune défaite).

À 30 ans, il ne s’enflamme pas pour autant. "Tu sais, la situation ne change finalement pas pour moi. Avant, il y avait trois gardiens qui espéraient jouer. Maintenant, il y a toujours trois gardiens qui espèrent jouer", philosophe-t-il avec un sourire en coin. "Je sais que de grands ont été cités mais je sais surtout que l’entraîneur se moque complètement des noms. Le meilleur joue, voilà tout. À moi donc de tout faire pour être le meilleur."

Si Ruben a déclaré qu’il ne connaissait pas Frank Boeckx, l’inverse est également vrai. "Je ne suis pas encore allé taper son nom dans Google et je ne pense pas que je le ferai. J’ai juste envie qu’il devienne un bon collègue et qu’on puisse avoir une bonne relation, comme j’ai toujours eu avec les autres gardiens dans ma carrière. Je ne connais pas encore son niveau d’anglais, mais je me débrouille un peu en espagnol. On pourra donc bavarder et faire connaissance. Il a joué avec Messi au Barça ? Je devrai alors lui dire que je suis fan du Real Madrid…" (rires)

Davy Roef, lui, va découvrir le Deportivo La Corogne. "Je ne l’ai plus vu depuis le match contre Saint-Trond. Je vais lui envoyer un message pour lui souhaiter bonne chance là-bas. Ce sera bien pour lui de découvrir autre chose et de voler de ses propres ailes."